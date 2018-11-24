Domaniç Ortaokulu'ndan ‘Muallim’ klibi



- Kütahya’nın Domaniç Ortaokulu tarafından ‘Muallim’ klibi hazırlandı. Domaniç Hayme Ana Meslek Yüksek Okulu Konferans Salonu'nda 24 Kasım Öğretmenler günü ile düzenlenen programda, öğretmen ve öğrencilerin birlikte hazırladığı ‘Muallim’ konulu klibi salonu dolduran seyirciler tarafından ayakta alkışlandı. Klip, yaklaşık bir aylık bir çalışma ile tamamlandığını belirten Okul Müdürü Muzaffer Sonel Küçük, “Muallim klibi hazırlandığı aşamada hem öğretmenlerimiz, hem de öğrencilerimiz doyasıya eğlendik. Klip salonu dolduran seyircileri güldürdü. Bu vesile ile tüm öğretmenlerimizin öğretmenler gününü kutlarım” dedi.



