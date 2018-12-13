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13 Aralık 2018 Perşembe günü yayınlandı
Domaniç Dağlarında kartpostallık görüntü - KÜTAHYA

Domaniç Dağlarında kartpostallık görüntü - KÜTAHYA

- Karayolları - Yollar - Ormanda yürüyen insan - ManzaraDomaniç Dağlarında kartpostallık görüntüKÜTAHYA (AA) - Büyük bölümü ormanlarla kaplı Kütahya 'nın Domaniç ilçesindeki yüksek kesimler, iki gündür etkili olan kar yağışıyla beyaza büründü.İç Ege'de yer alan ve yüzde 53'ü ormanlarla kaplı Kütahya 'nın doğal güzellikleriyle ünlü ilçesi Domaniç'te kar yağışı yerini güneşli havaya bıraktı.Beyaz örtüyle kaplanan Domaniç Dağlarında kartpostallık manzaralar oluştu.İnegöl - Domaniç karayolunun Kocayayla mevkisinde de kar kalınlığı 20 santimetreye ulaştı, Topuk Yaylası'ndaki Palazoğlu Göleti dondu.Karayolları ekipleri ise bölgede iş makineleriyle küreme ve tuzlama çalışmalarına devam ediyor.

Kar Kalınlığı Güneşli Hava Güneşli Kar Yağışı Irak 

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