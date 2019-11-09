Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
09 Kasım 2019 Cumartesi günü yayınlandı
Domaniç Dağları'nda rengarenk sonbahar - KÜTAHYA

Domaniç Dağları'nda rengarenk sonbahar - KÜTAHYA

- Sonbaharın renklerine bürünen ağaçların drone görüntüleriDomaniç Dağlarında rengarenk sonbaharKÜTAHYA (AA) - Osmanlı devletinin kurulduğu topraklar olan ve oksijen zenginliğiyle adından söz ettiren Domaniç Dağları, sonbaharla birlikte sarı, yeşil ve kırmızının tonlarına büründü. Kütahya ile Bursa sınırları içinde kalan, kayın, meşe ve çam ağaçlarının kardeşçe yaşadığı Domaniç Dağları havadan görüntülendi.İç Ege'de yer alan ve yüzde 65’i ormanlarla kaplı Domaniç, sonbaharda da göz alıcı renkleriyle büyülüyor.Kartpostallık görüntülerin ortaya çıktığı ilçedeki ormanlar, ziyaretçilerle dolup taşıyor.Özellikle doğa yürüyüşü yapmayı sevenler, buraya yoğun ilgi gösteriyor.İnegöl - Domaniç kara yolunda bulunan ormanlık alan, büründüğü sarı, yeşil ve kızıl renklerle görenlere adeta görsel bir şölen sunuyor.

Ormanlı Ziyaretçiler Oksijen Sonbahar 

loading...
İlgili Foto Galeriler
Tarihi ilçe Palu sonbaharda fotoğrafçıları ağırlıyorTarihi ilçe Palu sonbaharda fotoğrafçıları ağırlıyor
Iğdır'da kayısı bahçelerinde sonbaharIğdır'da kayısı bahçelerinde sonbahar
Yaz ve Sonbahar Makyaj TrendleriYaz ve Sonbahar Makyaj Trendleri
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Şanlıurfa’daki Harekat Merkezi’ne ziyaretCumhurbaşkanı Erdoğan'dan Şanlıurfa’daki Harekat Merkezi’ne ziyaret
Bakan Akar, Madalya Kazanan Güreşçileri Kabul EttiBakan Akar, Madalya Kazanan Güreşçileri Kabul Etti
Bakan Akar Ve Komutanlar Sınırın Sıfır NoktasındaBakan Akar Ve Komutanlar Sınırın Sıfır Noktasında
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı