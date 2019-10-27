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27 Ekim 2019 Pazar günü yayınlandı
Domaniç Dağları'nda doğa yürüyüşü - KÜTAHYA

Domaniç Dağları'nda doğa yürüyüşü - KÜTAHYA

- Yürüyüşten görüntüler - Vali Ömer Toraman'ın açıklamasıDomaniç Dağları'nda doğa yürüyüşüKÜTAHYA (AA) - Kütahya 'nın Domaniç ilçesinde doğa yürüyüşü düzenlendi.
İl Sağlık Müdürlüğünce "Masadan Doğaya Yürüyüş" adlı program kapsamında, "Sağlık İçin Hareket" adıyla düzenlenen doğa yürüyüşü Domaniç Dağları'nda gerçekleştirildi.
Yaklaşık 9 kilometrelik parkurda 70 kişinin katılımıyla başlayan yürüyüş, Topuk Yayla Tabiat Parkı'nda sona erdi.Yürüyüşe katılan Kütahya Valisi Ömer Toraman, gazetecilere yaptığı açıklamada, Domaniç Dağları'nın orman yapısının özellikle sonbahar yürüyüşleri için çok güzel ortam sunduğunu söyledi.

Domaniç'in muhteşem güzelliklere sahip olduğunu belirten Toraman, "Burada çok güzel yürüyüş parkurlarımız var. Çok güzel bir tabiat parçası olan bu bölgeyi gelip, buranın güzelliklerini gördüklerinde hakikaten bize de hak verecekler. Bu tür faaliyetlerin, buraları korumamız gerektiği konusunda da bu vesileyle de bilinçlenmeyi de artmasının destek olduğunu düşünüyorum." dedi.

Asad Sonbahar 

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