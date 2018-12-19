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19 Aralık 2018 Çarşamba günü yayınlandı
Domaniç Dağı'nda yoğun kar yağışı - KÜTAHYA

Domaniç Dağı'nda yoğun kar yağışı - KÜTAHYA

- Yolda kalan araç sahibinin karayollarını çağırması - Yolda kalan aracın Karayolları tarafından kurtarılması - Sürücünün konuşması - Yolda kalan tırlar - Karayollarının çalışmasıKÜTAHYA (AA) - Kütahya 'nın Domaniç ilçesinin bin 500 rakımlı Kocayayla mevkisinde etkili olan kar yağışı nedeniyle bazı araçlar yolda kaldı.Bölgede kar yağışı özellikle Domaniç - İnegöl kara yolunun Kocayayla mevkisinde etkisini artırdı.Yolun karla kaplanması sebebiyle bazı araçlar kara saplandı. Zaman zaman tipiye dönüşen kar yağışına hazırlıksız yakalanan sürücüler, araçlarını kara saplandığı yerden kurtarmaya çalıştı.Karayolları ekipleri küreme ve tuzlama çalışmaları yaparken, trafik ekipleri de sürücüleri dikkatli olması konusunda uyardı.

Karayolları Akalan Kar Yağışı 

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