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06 Aralık 2018 Perşembe günü yayınlandı
Domaniç beyaza büründü, araçlar yolda mahsur kaldı Haberi

Domaniç beyaza büründü, araçlar yolda mahsur kaldı Haberi

yollardan görüntü

Mahsur Kaldı Akalan Yağan Kar Yağışı 

-kar yağan bölgeden detaylar
-araçlardan görüntü
-detaylar

( KÜTAHYA ) KÜTAHYA

- Kütahya'nın Domaniç ilçesinde akşam başlayan kar yağışı ve sis nedeniyle ulaşımı olumsuz yönde etkiliyor. Kar yağışı nedeniyle çoğunluğu tırlardan oluşan çok sayıda araç yolda mahsur kaldı. Domaniç-İnegöl karayolu Kocayayla geçidinde dün akşam saatlerinde başlayan kar yağışı, sürücülere zor anlar yaşattı. Kara hazırlıksız yakalanan bazı sürücüler, geri dönmek zorunda kaldı. Kar kalınlığı bölgede 20 santimetreyi buldu. Ayrıca, yolda tırların geçişine izin verilmiyor. Karayolları ekipleri bölgede buzlanmaya karşı çalışma yaparken, trafik ekipleri sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyarıyor.
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