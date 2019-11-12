Dolunay fotoğrafseverlere doyumsuz anlar yaşattı - EDİRNE

- Türk - İslam mimarisinin zirve eseri Selimiye Camisi, dolunayla kartpostallık manzaralar oluşturdu.EDİRNE (AA) - Edirne 'de akşam saatlerinde kentin üzerinde beliren dolunay, güzel görüntüler oluşturdu.Gün batımının ardından görülen dolunay, kentteki tarihi eserlerle ayrı bir görsel şölen sundu.Özellikle Mimar Sinan'ın "ustalık eserim" dediği, Türk - İslam mimarisinin zirve eseri Selimiye Camisi, dolunayla kartpostallık manzaralar oluşturdu.Fotoğraf tutkunları da bu anı ölümsüzleştirdi.
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