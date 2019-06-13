Doludan kaçan hayvanlar uçurumdan düşerek telef oldu İzle

-telef olan hayvanların fotoğrafı



( ERZURUM ) ERZURUM



- Erzurum’un Horasan ilçesinde şiddetli doludan kaçan 22 büyükbaş hayvan yaklaşık 150 metreden düşerek telef oldu. Edinilen bilgilere göre olay, Erzurum’un Horasan İlçesine bağlı Pirali köyünde geçekleşti. Cüneyt Karataş Güler’in sahibi olduğu büyükbaş hayvan sürüsü şiddetli dolu ve rüzgarın başlamasıyla birlikte karanlık alanda koşuşturmaya başladı.

Hayvanlar toplu olarak koşmaya başlayınca çoban hayvanların önüne geçmeye çalışsa da başaramadı. Hayvanlar 150 metrelik uçurumdan hep birlikte aşağı düşerek telef olurken bir hayvan ise canlı kaldı. Canlı kalan hayvan vinç yardımıyla kurtarıldı.

