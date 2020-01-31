Dolu yağışıyla sokaklar beyaza büründü

-Caddeden görüntü

-Doludan görüntü

-Araç camını kapatan vatandaş

-Genel ve detay



( ADIYAMAN ) ADIYAMAN



- Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde aniden başlayan dolu yağışı sokakları beyaza büründü. Adıyaman’ın Gölbaşı ilçe merkezinde gök gürültüsü ile birlikte aniden bastıran dolu yağışı vatandaşları hazırlıksız yakaladı. Dolu yağışından korkan bazı vatandaşlar araçlarının camları üzerine kartonlar örterek zarar görmemesini sağladı. Yaklaşık 10 dakika süren dolu yağışı yerini yağmura bıraktı. (KA-SD-



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