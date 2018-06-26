- Dolu yağışına karşı paspaslı ve brandalı önlem

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( İSTANBUL )- Galericiler, lüks araçları brandayla kapatarak doluya karşı önlem aldı İSTANBUL



- Meteorolojinin İstanbul için yaptığı dolu uyarısının ardından Kadıköy'de bulunan galericiler lüks araçları brandayla kapatarak tedbir alır. Bazı galericilerin ise araçların üzerine paspas serdiği görüldü.

Kadıköy Sadettin Kerim Gökay Caddesi üzerinde bulunan oto galericiler meteorolojinin yaptığı dolu yağışı uyarısının ardından harekete geçti. Özellikle lüks araç satan galericiler galerilerinin önünde bulunan araçları brandayla kapatarak tedbir aldı. Bazı galericilerin ise araçların üzerine paspas serdiği görüldü.

Galericiler paspas sert olduğu için doluya karşı iyi bir önlem olarak düşündüklerini söyledi.



Galerici Samet Topuz, daha önceki doluda da zarar gördüklerini belirterek meteorolojinin uyarısı üzerine böyle bir tedbir aldıklarını söyledi.



(ÖY-

