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26 Haziran 2018 Salı günü yayınlandı
Dolu yağışına karşı halı, kilim ve seccade önlemi

Dolu yağışına karşı halı, kilim ve seccade önlemi

vatandaşların araçların üstüne halı, kilim ve örtü örtmesinden görüntü

Yarış Seccade Irak 

-detaylar

( BURSA ) - Bursa'da vatandaşlar yağması tahmin edilen ceviz büyüklüğünde doluya karşı araçlarını halı, kilim ve seccade ile sarıp beklemeye başladı BURSA

- Bursa'nın Orhangazi ilçesinde vatandaşlar yağması beklenen ceviz büyüklüğünde doluya karşı araçlarının üzerine halı, kilim, seccade ve karton sararak önlem almaya çalıştı. Meteoroloji Genel Müdürlüğünün kuvvetli yağış ve dolu uyarısının ardından herkes önlemlerini almaya başladı.
Orhangazi ilçesinde birçok kişi araçlarını kapalı otoparklara çekti. Bazı kişiler ise otomobillerinin üzerine kilim ve halılar serdi. Kapalı otoparkların büyük bir bölümünde yer kalmazken vatandaşlar araçlarına korunaklı yer bulabilmek için birbirleriyle yarıştı. Birçok yerde araçların balkon altlarına park edilmesi dikkat çekti. Otoparklarda yer bulamayan vatandaşlar araçlarını kapalı pazar yerlerine bıraktı.
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