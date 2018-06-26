Dolu yağışına karşı brandalı önlem

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( İSTANBUL ) -- Galericiler, lüks araçları brandayla kapatarak doluya karşı önlem aldı İSTANBUL



- Meteorolojinin İstanbul için yaptığı dolu uyarısının ardından Kadıköy'de bulunan galericiler lüks araçları brandayla kapatarak tedbir alır. Kadıköy Sadettin Kerim Gökay Caddesi üzerinde bulunan oto galericiler meteorolojinin yaptığı dolu yağışı uyarısının ardından harekete geçti. Özellikle lüks araç satan galericiler galerilerinin önünde bulunan araçları brandayla kapatarak tedbir aldı. Galerici Samet Topuz, daha önceki doluda da zarar gördüklerini belirterek meteorolojinin uyarısı üzerine böyle bir tedbir aldıklarını söyledi.



(ÖY-

