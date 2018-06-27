Dolu yağışı ve sel, ekili alanlarda zarara neden oldu - KÜTAHYA
- Domaniç Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü incelemeleri - Zarar gören ekili alanlar - Çileği zarar gören vatandaşın konuşması - Güney Muhtarı Baki Karaca'nın konuşması - Çiftçi İsmail Karaca'nın konuşması - Drone görüntüsü Kütahya 'da dolu yağışı ve sel, ekili alanlarda zarara neden olduKÜTAHYA (AA) - Kütahya 'nın Domaniç ilçesinde etkili olan dolu ve sel, 4 köydeki ekili alanlarda büyük hasara yol açtı.Dolu nedeniyle Güney, Karaköy, Kozcağız, Böçen köylerinde mısır, fasulye, kabak, çilek bahçeleri ile yonca, yulaf, fiğ, buğday tarlaları büyük oranda zarar gördü. Bazı köy yollarında hasar oluştu.Domaniç Ziraat Odası Başkanı Ahmet Özoğul, AA muhabirine yaptığı açıklamada, dolu ve sel baskının ekili alanlarda büyük hasara yol açtığını söyledi.
Özoğul, ceviz büyüklüğüne yağan dolunun 4 köyde bahçe ve tarlara zarar verdiğini dile getirerek, "Dolu ve sel baskınları ciddi bir zarara yol açtı. Özellikle Güney köyümüzde yüzde 90'a yakın bir zarar söz konusu. Fasulyeden çileğe kadar ürünler zarar görmüş durumda. Diğer köylerimizde de ciddi zararlar meydana geldi." diye konuştu. Güney köyü muhtarı Baki Karaca da sadece kendi köylerinde yaklaşık 100 bahçede hasar oluştuğunu belirterek, "Yağmur ve doludan sonra bahçelerimiz, tarlalarımız zarar gördü. Biz hayvancılık ve çiftçilikle geçinen bir köyüz, gerçekten çok mağdur olduk. Sigortamız da yoktu. Devletimizin bize destek vermesini, yardım etmesini talep ediyoruz." ifadelerini kullandı.Güney köyünde hayvancılık ve çiftçilikle uğraşan İsmail Karaca ise "40 dönüm buğday ektim, şu an hepsi yerde, 20 dönüm yoncam vardı onları da sel bastı. Köyümüzde tarımla ilgili ekilen biçilen hiçbir şey kalmadı. Devletimizden yardım bekliyoruz." dedi. Öte yandan, Domaniç Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü ekipleri, zarar gören alanlarda inceleme yaptı.