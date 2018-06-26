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26 Haziran 2018 Salı günü yayınlandı
Dolu yağışı sonrası ekili araziler zarar gördü

Dolu yağışı sonrası ekili araziler zarar gördü

zarar gören meyve ağaçlarından detay

Tarım Geçmiş Olsun Hasar Tespit Hükümet 

-zarar gören araziden detaylar
-vatandaşın konuşması
-detaylar

( BİLECİK ) BİLECİK

- Bilecik'in Osmaneli ilçesinde etkili olan şiddetli yağmur ve dolu çiftçiyi mağdur etti. Sel baskınlarına maruz kalan ekili araziler heba oldu. Beşevler, Gaziler, Boyunkaya, Çerkeşli, Benli, Bereket, Avdan, Sarıyazı, Yeşilcimen köylerinde ve Göksu vadisinin bir kısmında dolu hayatı olumsuz etkiledi. Köylerde bütün meyveler büyük hasar görürken; sebzeler, ceviz büyüklüğündeki doluyla adeta yok oldu. Meydana gelen afet sonrasında Kaymakam Edip Çakıcı, Belediye Başkanı Münür Şahin, İlçe Tarım Müdürü Serkan Diker, Bilecik İl AFAD Müdürü Mehmet Hayri Demirel, İl Genel Meclis Üyesi Hakan Özkan tüm köylerde çiftçilere 'geçmiş olsun' diyerek incelemelerde bulundular. Başkan Münür Şahin yaptığı açıklamada, devletin köylünün yanında olduğunu ve gerçek zararların mutlaka ödeneceğini söyledi.

Şahin, "Allah'tan can kaybı olmadı tek tesellimiz bu. Son yüz yılın Osmaneli ilçemizde en büyük tarımsal hasara sebep olduğu afet nedeniyle devletimizin, belediyemizin tüm birimleri afet sahasında köylümüzün yanında çalışmalarını sürdürüyor" dedi.
Beşevler köyünden çiftçi Süleyman Kaya, "Bugüne kadar bu kadar alanda ve bu kadar köyü kapsayan bir hasar ilk kez meydana geldi. Tüm meyve ve sebzelerimiz yok oldu. Ağaçlar bile fırtınada kırıldı, bazı evlerin çatıları uçtu. Devletimize güveniyoruz, hükümetimiz tüm hasarlarımızı karşılar. Allah'tan can kaybımız yok. Buna şükrediyoruz" ifadelerini kullandı. İlçe Tarım Müdürlüğü tarafından kesin hasar tespit çalışmalarının yarın yapılacağı öğrenildi.
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