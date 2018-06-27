Dolu yağışı sonrası Domaniç’te zarar tespit çalışmaları devam ediyor

--Güney Köyü Muhtarının Konuşması

--Tarla Sahibi Mehmet Aydın'ın Konuşması

-- dolu arşiv görüntüleri



( KÜTAHYA ) KÜTAHYA



- Kütahya’nın Domaniç ilçesinde geçtiğimiz günlerde etkili olan ve çiftçilerin ekinlerine zarar veren dolu yağışı sonrasında hasar tespit çalışmaları yapılıyor. Geçtiğimiz pazartesi etkili olan dolu yağışı bir çok ekine zarar verdi. Etkili yağan dolu sonrasında su baskınları da meydana geldi. Domaniç Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü tarafından hasar tespit komisyonu oluşturuldu. Komisyon üyeleri, dolu yağışının olduğu bölgelerde incelemelere başladı.

Domaniç ilçesinde etkili ola dolu ve su baskını 25 dekar alana zarar verdi. Kozcağız, Güney, Karaköy ve Böçen köylerinde, etkili olan dolu yağışı yüzde 80 ile Yüzde 90 arasında ekinlerde hasara neden olduğu öğrenildi. Güney Köyü Muhtarı Baki Karaca, “Yağmur ve doludan sonra bahçelerimiz, tarlalarımız zarar gördü. Biz hayvancılık ve çiftçilikle geçinen bir köyüz gerçekten çok mağdur olduk. Bu afet sonrası tarlalarımızda buğdayımız, yoncamız, fiğlerimiz bahçelerde çilekler fasulyelerimiz, kabaklarımız ve mısırlarımız mahvoldu. Yollarımız zarar gördü. Devletimizin bize destek vermesini yardım etmesini talep ediyoruz" dedi.



