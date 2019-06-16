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16 Haziran 2019 Pazar günü yayınlandı
Dolu yağışı sonrası boyasız onarımda yoğunluk Haberi

Dolu yağışı sonrası boyasız onarımda yoğunluk Haberi

Araçta oluşan göçükler

Dolu Yağışı Uttu Yağan 

-Dolu sonrası kaportada oluşan hasar
-Ustaların çalışması ve göçükleri düzeltmesi
-Detaylar
-Usta Cemil Çokiyi ile röp.
-Aracı zarar gören Erdem Kulaç ile röp.
-Detay görüntüler
-Dolu yağışlardan detay

( ORDU )- Dolunun zarar verdiği araçların sahipleri, göçük ustalarının yolunu tuttu- Boyasız göçük uzmanı Cemil Çokiyi: “150 aracın kaydını aldık, daha gelecek çok araç var” ORDU

- Ordu’nun Gürgentepe ilçesinde meydana gelen şiddetli dolu yağışı sonrası, zarar gören araçlar, boyasız göçük işi yapan dükkanlarda yoğunluk yaşanmasına neden oluyor. Ordu’da 12 Haziran tarihinde yağan ve en çok Gürgentepe ilçesinin etkilendiği dolu yağışı, evlere, seralara, tarlalara zarar verdiği gibi araçlarda da hasar oluşturdu. Bazı araçların camları kırılırken, korunamayan araçların ise kaportalarında ciddi göçükler oluştu. Vatandaşlar, araçlarının orjinalliğinin bozulmaması ve değer kaybetmemesi adına boyasız göçük ustaları arayışı telaşına düşerken, Fatsa ilçesindeki boyasız göçük ustaları da Gürgentepe ilçesinde vatandaşlara hizmet vermek adına ek şube açtı. Şimdiye kadar dolu hasarından etkilenen yaklaşık 150 aracın kaydını oluşturduklarını belirten ustalar, işlerinin oldukça yoğun olduğunu söyledi.

Oto boyasız göçük uzmanı Cemil Çokiyi, 12 Haziran tarihinde Gürgentepe ilçesinde yağan dolunun ardından araçlarda, tarlalarda ve evlerin çatılarında hasar oluştuğunu belirtti.
Araçların kaportasında da ciddi derecede hasar oluştuğunu, kendilerinin de buraya şube açarak insanlara yardımcı olduklarını belirten Çok iyi, “Fatsa ilçesinden buraya insanlara hizmet etmek içi geldik. Şuanda da araçların dolu hasarlarını gideriyoruz. Şuana kadar 150’nin üzerinde araç geldi. Biz de onunla ilgili randevulu sisteme geçiş yaptık. Daha gelecek olan çok sayıda araç var” dedi.
Vatandaşlardan Erdem Kulaç ise dolu yağışı sonrası araçlarının kaportalarında göçük olduğunu ifade ederek, “Özellikle tavan, bagaj, ön kaput ve cam kenarlarında çok hasar var” şeklinde konuşarak, yetkililerden yardım beklediklerini aktardı.
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