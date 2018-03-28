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28 Mart 2018 Çarşamba günü yayınlandı
Dolu yağışı - EDİRNE

Dolu yağışı - EDİRNE

- Dolu yağışından detay - Dolunun zarar verdiği pazar yerinden detaylar Edirne 'deki dolu yağışı - ETB Yönetim Kurulu Başkanı Öztürk: - "Havalar sıcak gittiğinden dolayı meyveler erken çiçek açtı. Dolu yağışı meyve ağaçlarına zarar verdi" - Edirne Ziraat Odası Başkanı Yorulmaz: - "Kapıkule'den Musabeyli istikametine doğru aşırı yağdı. Derelerin ve nehirlerin taşmasına sebep oldu" - Edirne Ziraat Odası Meclis Başkanı Akgün: - "Dolu en yoğun şekilde şehir merkezine düştü. Yerleşim alanında meyve ağaçlarına zarar verdi"EDİRNE (AA) - Edirne Ticaret Borsası (ETB) Yönetim Kurulu Başkanı Özay Öztürk, dün Edirne 'de yaşanan şiddetli dolu yağışının meyve ağaçlarına zarar verdiğini bildirdi.Öztük, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kentte yaşanan dolu yağışının zor anlar yaşattığını söyledi.

Dolunun tarım alanlarına verdiği zarara ilişkin çiftçilerden bir dönüş almadıkların belirten Öztürk, "Buğdaylar yeni yetişmeye başladı, çok boylanmadı ondan dolayı çok büyük zarar verip veremediğini tam olarak tespit edemiyoruz. Bir kaç gün sonra zararın boyutu netleşir. Mutlaka zararı olmuştur. Özellikle erken ekilen buğdaylarda zararlar gözükecektir mutlaka. Havalar sıcak gittiğinden dolayı meyveler erken çiçek açtı. Dolu yağışı meyve ağaçlarına zarar verdi." diye konuştu.
Kentte uzun süredir devam eden yağışların nehir ve dere taşkınlarını neden olduğunu aktaran Öztürk, "Su taşkınları tarım arazilerine ciddi zarar veriyor. Değirmenyeni köyü mevkisinde büyük bir su baskını var." dedi.
Öztürk, dünyadaki global ısınmanın mevsimsel değişimlere yol açtığını, buna dikkat edilmesi gerektiğini vurguladı. - "Derelerin ve nehirlerin taşmasına sebep oldu" Edirne Ziraat Odası Başkanı Cengiz Yorulmaz da dün yaşanan dolu yağışının herkesi korkuttuğunu belirterek, "Dolu lokal bir alanda yağdı. Kapıkule'den Musabeyli istikametine geçerek doğru aşırı yağdı. Derelerin ve nehirlerin taşmasına sebep oldu. Şu anda zarar ile ilgili bize ulaşan bir şey yok. Ekinler küçük olduğu için çok zarar yapmadı diye düşünüyoruz." dedi.
Edirne Ziraat Odası Meclis Başkanı Erdal Akgün ise dolunun tamamen şehir merkezine yağdığını ifade etti.
Tarım arazilerine zarar vermediğini aktaran Akgün, "Dolu yağışı bizi gerçekten korkuttu. Dolu yağışı kesilmeden, Kapıkule istikameti, Kemalköy, Yenikadın, Eskikadın köylerinin bulunduğu bölgeye giderek, incelemede bulundum. Dolu en yoğun şekilde şehir merkezine düştü. Yerleşim alanında meyve ağaçlarına zarar verdi. Çiftçilerin bize zarar olup olmadığı ile ilgili bir talebi olmadı." şeklinde konuştu.
Dün kentte 10 dakikaya yakın misket büyüklüğünde şiddetli dolu yağışı yaşanmıştı.

Tarım Muhabir Su Baskını Dolu Yağışı Uttu 

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