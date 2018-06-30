Dolu ve yağmur hayatı felç etti

-Dolu yağışının başlaması

-Aracının üzerine kartondan koruyan bir vatandaş

-Cadde üzerinden görüntüler

-Vatandaşlardan görüntü

-Safranbolu’dan görüntü

-Dolu yağışından görüntü

-Göle dönen yollardan görüntü



( KARABÜK -HD) KARABÜK



- Karabük’te aniden bastıran şiddetli yağmur ve ceviz büyüklüğündeki dolu hayatı felç etti. Karabük’te aniden bastıran ceviz büyüklüğündeki dolu ve yağmur yağışı hayatı olumsuz etkileri. Karabük merkez başta olmak üzere kentin bir çok bölgesi ile Safranbolu’da etkili olan dolu yağışının ardından aniden bastıran yağmur sonrası metre kareye 18.9 kilogram yağış düştü. Safranbolu'da ise metrekareye 15.1 kilogram, Eskipazar'a 13,2 kilogram ve Yenice'de ise metrekareye 4.16 kilogram yağış düştü. Yolların adeta dere yatağına döndüğü Karabük’te sürücüler zor anlar yaşadı. Bazı vatandaşlar kendilerini açık bulunan dükkanların içerisine atarken, bazı vatandaşlar ise dolu yağışından dolayı araçlarının zarar görmemesi için yoğun mücadele verdi.

