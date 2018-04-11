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11 Nisan 2018 Çarşamba günü yayınlandı
Dolu ve sağanak yağış nedeniyle fıstık ağaçları büyük hasar gördü

Dolu ve sağanak yağış nedeniyle fıstık ağaçları büyük hasar gördü

okul bahçesindeki su birikintileri,

Sağanak Yağış Doğal Afet Kış Uykusu Öğrenciler Okul Bahçesi 

-öğrencilerin suyun içerisinden geçmeleri,
-yoldaki su birikintileri, geçen araçlar,
-fıstık ağacı ziraat odası başkanı Kenan Seçkin, fıstık ağacının dallarını ve dökülen meyvelerini göstermesi, zararı anlatması, detaylar

( GAZİANTEP ) GAZİANTEP

- Gaziantep'te dün etkili olan dolu ve sağanak yağış hayatı felç etti. Yollar göle dönerken, fıstık bahçeleri de büyük hasar gördü. Gaziantep ve ilçelerinde etkili olan dolu ve beraberindeki sağanak yağış nedeniyle yollar adeta gölete döndü. Mahalle ve sokakların yanı sıra okul bahçelerinde de tıkanan rogarlar nedeniyle su birikintileri oluştu. Öğrenciler ve vatandaşlar, suyla dolan yollarda zor anlar yaşarken, yağmura trafikte yakalanan araçlar ise güçlükle seyir edebildi. Fıstık bahçelerine büyük tahribat Doludan bölgede en çok etkilenenler ise çiftçiler oldu. Antep fıstığı üreticileri dolunun vurduğu ağaçlar nedeniyle büyük kayıp yaşadı. Ziraat Mühendisleri Odası Gaziantep Şube Başkanı Kenan Seçkin, tarım müdürlüğü yetiklileri ile birlikte Oğuzeli ilçesinde fıstık bahçelerinde inceleme yaptı. Fıstık ağaçlarının büyük zarar gördüğünü belirten Seçkin, çiftçilerin önümüzdeki 2 yıl boyunca bu dolunun sıkıntısını yaşayacağını kaydetti.
Oğuzeli ilçesinde 20-25 köyündeki fıstık bahçelerinin tamamının hasar gördüğünü kaydeden Seçkin, "Bölgemizde dolu afeti yaşadık. Bu doğal afet. Özellikle Gaziantep'in Oğuzeli ilçesindeki 20-25 köyde bu afet hissedilmiş. Ağaçlarda hiç yaprak kalmamış. Sanki kış ayında, kış uykusunda gibi. Mahsuller hepsi yerde, hepsi dökülmüş. Sadece bu etkiler sadece bu yılki mahsul için değil. Aynı zamanda ağaçların tüm taze sürgünleri kırılmış. Bir sonraki yılının meyve gözleri gitmiş. Gerçekten çiftçilerin durumu çok kötü. Bakın fıstıkları, hiç bir tane ağaçta kalmamış. Bir tane yeşil yaprak kalmamış, bütün sürgünler, dallar kırılmış. Bir çok köyde yüzde 100'e varan hasar var. zararlar sadece bu yıllık değil. Çiftçi zor durumda, mağdur" diye konuştu.
(SD-
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