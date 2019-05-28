Dolu ve sağanak nedeniyle zarar gören araçlar - ANKARA
- Beypazarı ilçesinde etkili olan dolu ve sağanak - Ustaların çalışmalarından görüntüler - Kaporta düzeltmesi - Araç sahibi Yusuf Demiraslan ile röportaj - Ekip Başı Erkan Küçükkurt ile röportaj Beypazarı ilçesinde etkili olan dolu ve sağanakANKARA (AA) - Beypazarı ilçesinde geçen hafta etkili olan dolu ve sağanak nedeniyle hasar gören araçlar onarılıyor.Beypazarı ilçesinde yaşayan vatandaşlar, ilçede 24 Mayıs günü öğle saatlerinde etkili olan sağanak ve doluda zarar gören araçlarını tamir bakım servisine götürdü.Araç sahiplerinden Yusuf Demiraslan, aracının 15 - 20 noktasında dolu nedeniyle çizik ve darbeler oluştuğunu belirterek, onarımını yaptırdığını söyledi.
Usta Erkan Küçükkurt da Beypazarı'nda yaşayan vatandaşlara geçmiş olsun dileğinde bulunarak, zarar gören araçların onarımına başladıklarını belirtti. Küçükkurt, gereken bakım ve onarım ile boya işlemlerini yaptıktan sonra araçları sahiplerine teslim ettiklerini ifade etti.
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