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26 Haziran 2018 Salı günü yayınlandı
Dolu uyarısı sonrası kapalı otoparklarda oluşan araç kuyruğu havadan görüntülendi Haberi

Dolu uyarısı sonrası kapalı otoparklarda oluşan araç kuyruğu havadan görüntülendi Haberi

Havadan çekilen görüntüler

Dolu Yağışı 

-araç yoğunluğundan görüntü

( İSTANBUL -ÖZEL-HD)- Kapalı otoparklarda "Dolu" kuyruğu havadan görüntülendi- İstanbul'da kapalı otoparklarda kalmadı İSTANBUL

- İstanbul'da dolu uyarısı sonrası sürücüler kapalı otoparklara hücum edince yer kalmadı. AVM'lerin kapalı otoparkları önünde oluşan araç kuyruğu ise hava görüntülendi. İstanbul'da dolu uyarısı sonrası araç sürücüleri kapalı otoparklara hücum etti. Ümraniye're bir AVM'nin otoparkı dolu yağışına önlem olarak gelen araç sürücüleriyle doldu taştı. AVM otoparkı önünde yoğun araç kuyrukları oluştu. Sürücüler kapalı otoparka girmek için dakikalarca sıra bekledi. Otopark önünde oluşan "Dolu" kuyruğu ise havadan görüntülendi. Görüntülerde uzun araç kuyruğu ve görevlilerin sürücüleri sırayla otoparka yönlendirmesi görülüyor.
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