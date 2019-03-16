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16 Mart 2019 Cumartesi günü yayınlandı
Dolu sebebiyle kayganlaşan yolda minibüs devrildi: 1 ölü, 15 yaralı

Dolu sebebiyle kayganlaşan yolda minibüs devrildi: 1 ölü, 15 yaralı

kaza yerinden detay

İlk Müdahale Hastane Yolcu Taşımacılığı Dolu Yağışı Sağlık Ekipleri 

-112 ekiplerinden detay
-minibüsten detay

( GAZİANTEP -EK) GAZİANTEP

- Gaziantep’te dolu yağışı nedeniyle kayganlaşan yolda kayarak devrilen minibüsteki 1 kişi ölürken 15 kişi yaralandı. Edinilen bilgiye göre kaza saat 14;00 sıralarında Gaziantep Kilis karayolu 25. kilometresinden meydana geldi. Gaziantep-Kilis arası yolcu taşımacılığı yapan minibüs Gaziantep Kilis yolu Halep bulvarı üzerinde dolu yağışı dolayısıyla kayganlaşan yolda kayarak yoldan çıktı. Bariyerleri parçalayarak boş araziye yuvarlanan minibüste adeta can pazarı yaşandı. Yaşanılan kazada ilk belirlemelere göre minibüste yolcu olarak bulunan 1 kişi hayatını kaybederken, 15 kişi yaralandı. Kaza ihbarı üzerine Gaziantep ve Kilis'ten çok sayıda ambulans bölgeye sevk edildi. Kaza yerine sevk edilen ambulanslar, dolu ile kaplı zeminde ilerlemekte zaman zaman sıkıntı anlar yaşadı. Olay yerine güçlükle de olsa ulaşan 112 Ekipleri, tarlaya savrulan vatandaşlar ilk müdahalenini olay yerinde yaparak hastaneye sevk etti. Olayın görgü tanıkları ise, bir anda dolu yağmaya başladığını söyleyerek, " Yol bir anda beyaz bir örtü ile kaplandı. Bir çok sürücü ilerlemekte zorlanıyordu. Minibüs kayarak önce bariyerlere sonrada tarlaya yuvarlandı" diye konuştu.
Yaralılar olay yerine gelen 112 sağlık ekiplerinin ilk müdahalelerinin ardından Gaziantep ve Kilis’teki çeşitli hastanelere kaldırıldı. (LO-Y)
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