Dolu etkili oldu - KASTAMONU

- Dolu yağışından görüntüler - Araçların kapalı otoparklara girişleri - Doludan etkilenen bölgelerden detaylar Kastamonu 'da dolu etkili olduKASTAMONU (AA) - Kastamonu 'da dolu ve sağanak etkili oldu. Kastamonu merkezde, sağanağın ardından dolu başladı. Dolu sırasında bazı sürücüler araçlarını kapalı otoparklara, bazıları da benzinliklerin kapalı bölümlerine park etti.Bazı sürücüler de araçlarını doludan korumak için üzerlerini halı ve kilimlerle kapattı.Dolu, küçük çaplı hasarlara neden oldu.Kentte, 13 Eylül 2018'de ceviz büyüklüğünde yağan dolu nedeniyle 10 binin üzerinde araç zarar görmüştü.
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