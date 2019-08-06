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06 Ağustos 2019 Salı günü yayınlandı
Dolmuşun çarptığı adam yerden kalkamadı

Dolmuşun çarptığı adam yerden kalkamadı

-Kaza yerinden detay

Benin İlk Müdahale Tahkikat Sağlık Ekipleri Yaya Geçidi 

--Yerde yatan yaralıdan detay
--Yaralıya ilk müdahalenin yapılması
--Camı kırılan dolmuş

( BURSA - ÖZEL) BURSA

- Bursa’da karşıdan karşıya geçmek isteyen bir kişiye dolmuş çarptı. Çarpmanın etkisiyle yere yığılan adam yerden kalkamadı. Kaza, akşam saatlerinde Tayakadın Mahallesi, Haşim İşcan Cadddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, yaya geçidinden karşıdan karşıya geçmeye çalışan M.C.’ye dolmuş çarptı. Dolmuşun ön camına çarpan M.C. çarpmanın etkisiyle yere yığıldı ve yerden kalkamadı. 16 D 0228 plakalı dolmuşun ön camı ise darbenin etkisiyle kırıldı. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar hemen sağlık ve emniyet ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri M.C.’yi Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesine kaldırdı. Yaralının hayatî tehlikesinin devam ettiği bildirildi.
Kazayla alakalı tahkikat sürüyor. (AK-MŞ)
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