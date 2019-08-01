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01 Ağustos 2019 Perşembe günü yayınlandı
Dolmuşta yankesicilik yapmaktan yakalandı, gazetecilere hakaret etti

Dolmuşta yankesicilik yapmaktan yakalandı, gazetecilere hakaret etti

Şahsın dolmuşa binmesi

Polis Polis Merkezi Akalan Kamera Şehir İçi 

-Parası aldığı vatandaşın arkasına oturması
-Araçtan inmesi
-Şahsın dolmuşa binmesi
-Parasını aldığı vatandaşın yanına oturması
-Vatandaşın cebindeki paralara bakması
-Emniyet tabelasından görüntü
-Emniyetten görüntü
-Şahsın Emniyetten çıkarılması

( MERSİN ) - Mersin'de bindiği dolmuşta 'yankesicilik' yöntemiyle vatandaşların cebinden paraları aldığı iddiasıyla gözaltına alınan şahıs, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı - Emniyet çıkışı görüntülenmemek için yüzünü elindeki poşetle kapatan zanlı, gazetecilerin sorularına da hakaret ederek cevap verdi - Yankesicinin olayları gerçekleştirme anları da dolmuşların kameraları tarafından saniye saniye görüntülendi MERSİN

- Mersin'de bindiği dolmuşta 'yankesicilik' yöntemiyle vatandaşların cebinden paraları aldığı iddiasıyla gözaltına alınan bir kişi, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Emniyet çıkışı görüntülenmemek için yüzünü elindeki poşetle kapatan şahıs, gazetecilerin sorularına da hakaret ederek cevap verdi. Edinilen bilgiye göre, Mersin'de farklı zamanlarda şehir içinde dolmuşa binen M.K. ile A.S. isimli müştekiler, araçtan indiklerinde ceplerinde bulunan paraların olmadığını anlayınca polis merkezine başvurdu. Müştekilerin başvurusu üzerine çalışma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Yandol Büro Amirliği ekipleri, dolmuşlardaki güvenlik kameralarını inceledi. Yapılan çalışmaların ardından her 2 olayı da S.T. isimli şahsın gerçekleştirdiği belirlendi. Bunun üzerine şahsı yakalamak için çalışma başlatan ekipler, Adana'da gerçekleştirdiği operasyonla şüpheliyi gözaltına aldı. Mersin'e getirilen şahıs ifadesinde bir olayı kabul ederken, diğer olayda paraları koltukta bulduğunu iddia etti. Emniyetteki ifadesinin ardından adliyeye sevk edilen şahıs, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Emniyet çıkışı görüntülenmemek için yüzünü elindeki poşetle kapatan zanlı, gazetecilerin de sorularına hakaret ederek cevap verdi. Tanınmamak için şapka takmış Öte yandan, şüpheli şahsın olayları gerçekleştirme anları da dolmuşların kameraları tarafından saniye saniye görüntülendi. Belirlediği vatandaşların arkasından dolmuşlara yolcu gibi binen şahıs, parasını aldığı ilk vatandaşın arkasına otururken, ikinci vatandaşın ise yanına oturuyor. Vatandaşlar hiç fark etmeden cebindeki paraları alan şahıs, ilk durakta dolmuştan iniyor. Ayrıca tanınmamak için şahsın her 2 olayda da aynı şapkayı takması dikkat çekti.
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