Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
25 Aralık 2018 Salı günü yayınlandı
Dolmuşta gözaltına alınan uyuşturucu kuryesi tutuklandı - MUĞLA

Dolmuşta gözaltına alınan uyuşturucu kuryesi tutuklandı - MUĞLA

- Adliye binasının dış genel planı - Zanlının adliyeye getirilmesi - Ele geçirilen uyuşturucunun fotoğrafıDolmuşta gözaltına alınan uyuşturucu kuryesi tutuklandıMUĞLA (AA) - Muğla 'nın Bodrum ilçesinde, uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı.Bodrum Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, daha önce 2 kez tutuklanan Z.A'nın yeniden uyuşturucu sattığı bilgisine ulaştı.Şüphelinin, yılbaşında satmak amacıyla İzmir'den ilçeye esrar getirdiğini belirleyen ekipler, Z.A'yı bindiği dolmuşta gözaltına aldı.Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Uyuşturucu Uyuşturucu Ticareti Yılbaşı Uyuşturucu Kuryesi 

İlgili Foto Galeriler
Vatanı Kurtardığını İddia Eden Uyuşturucu SatıcısıVatanı Kurtardığını İddia Eden Uyuşturucu Satıcısı
İşte kare kare operasyon anı!İşte kare kare operasyon anı!
Uyuşturucu komasına giren genç kız ne bulduysa aşağı attıUyuşturucu komasına giren genç kız ne bulduysa aşağı attı
Adana'da Dev OperasyonAdana'da Dev Operasyon
Hindi Pazarında Vahşet KameradaHindi Pazarında Vahşet Kamerada
Nostaljik Yılbaşı HediyeleriNostaljik Yılbaşı Hediyeleri
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı