Dolmuş yolcuları taşıyacağına, yolcular dolmuşu taşıdı

-Yolcuların minibüsü itmesi

-Kırmızı ışıkta yolucuların tekrar araca binmesi

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( DİYARBAKIR -ÖZEL-HD)- Diyarbakır’da şehir içi yolcu minibüsü bir anda arızalandı- Yolun ortasında duran minibüsü, araçtan inen yolcular itti DİYARBAKIR



- Diyarbakır’da yolcu minibüsü, seyir halindeyken yolun ortasında bir anda arızalandı. Minibüsü, araçtan inen yolcular istasyonuna itmek zorunda kaldı. Olay, Bağlar ilçesine bağlı Oryıl semtinde yaşandı. Yolcu minibüsü, cadde ortasında bir anda arızalanarak duraksadı. Bir süre yol ortasında bekleyen minibüsü, araçtan inen müşteriler itti. Kırmızı ışıkta durup tekrar minibüse binen müşteriler, yeşil ışığın yanmasının ardından araçtan tekrar inip, minibüsü benzin istasyonuna çekti. Aracın benzin istasyonuna çekilmesinin ardından şoför, başka bir minibüsü arayıp yolcuları buraya aktardı. Bozulan minibüs, tamir edilmesinin ardından tekrar seferlerine başladı.



