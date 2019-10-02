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02 Ekim 2019 Çarşamba günü yayınlandı
Dolmuş refüje çarptı: 3 yaralı - KIRIKKALE İzle

Dolmuş refüje çarptı: 3 yaralı - KIRIKKALE İzle

- Olay yeri görüntüsü - Polis ekibinin kaza ile ilgili çalışması Kırıkkale 'de dolmuş refüje çarptı: 3 yaralıKIRIKKALE (AA) - Kırıkkale 'de dolmuşun refüje çarpması sonucu biri yaya, 3 kişi yaralandı.Adem Veske idaresindeki 71 K 0053 plakalı dolmuş, Alparslan Türkeş Bulvarı Çalılıöz Köprüsü yakınlarında kontrolden çıkarak, refüje ve yolun karşısına geçmeye çalışan Hüseyin Öztürk'e (83) çarptı.Kazada yaya ile dolmuştaki yolculardan Çesminaz Sazak ve Mahmut Keskin yaralandı.Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi ve Yüksek İhtisas Hastanesine kaldırıldı.

Trol 

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