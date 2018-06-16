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16 Haziran 2018 Cumartesi günü yayınlandı
Dolmuş kapısına eteği sıkışan kadın hayatını kaybetti

Dolmuş kapısına eteği sıkışan kadın hayatını kaybetti

Adli tıp önünde koca Mehmet Altundağ'ın yere çömelmiş hali

Hastane Adli Tıp Cenaze Adli Tıp Kurumu Irak 

-Kocanın kendinde olmayan hali
-Adli tıpın dış görüntüsü
-Cenaze aracının yanaşması
-Tabutun indirilmesi
-Kocanın ayakta güçlükle yürümesi
-Morgun önüne gelmesi
-Orada üzgün halde beklemesi
-Kadının fotoğrafı

( ADANA -HD)- Adana'da dolmuştan inerken eteğinin kapıya sıkışması sonrası sürüklenen kadın kazadan 8 gün sonra hayatını kaybetti ADANA

- Adana'da hastaneden test sonuçlarını almak için bindiği dolmuştan inerken eteğinin kapıya sıkışması sonrası sürüklenen kadın kazadan 8 gün sonra tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Edinilen bilgiye gör, olay, 6 Haziran'da merkez Sarıçam ilçesinde meydana geldi. Merkez Yüreğir ilçesine bağlı Camili Mahallesi'nde oturan 3 çocuk annesi Servet Altundağ rahatsızlanınca Çukurova Üniversitesi (ÇÜ) Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesine gitti. Burada muayene olan Altundağ'ın ağrılarının nedeninin öğrenilmesi için test yapıldı. Altundağ'a 6 Haziran günü gelip test sonuçlarını alması istendi. Altundağ bunun üzerine eve gidip 6 Haziran günü tekrar dolmuş ile hastaneye geldi. Altundağ Çukurova Üniversitesi Yerleşkesine geldiği sırada hastaneye gitmek için dolmuştan inmek istedi. Sürücü kapıyı açınca Altundağ indi ancak sürücü hemen hareket edip kapıyı kapatınca Altudağ'ın eteği kapıya sıkıştığı için araçla birlikte sürüklendi. Çevredeki vatandaşların bağırması üzerine sürücü durdu. Ağır yaralanan Altundağ ÇÜ Balcalı Hastanesine kaldırıldı. Ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen Altundağ kurtarılamayarak olaydan 8 gün sonra hayatını kaybetti. Altundağ'ın cenazesi otopsi için adli tıp kurumu morguna getirildi.
Altundağ'ın eşi Mehmet Altundağ morg önünde gözyaşlarına boğuldu. Eşinin ölümüyle sarsılan Altundağ'ın sık sık kendinden geçtiği de gözlemlendi. Otopsinin ardından Altundağ'ın cenazesi morgtan teslim alınıp Camili Mahallesi'nde toprağa verildi.
Sürücü kazadan sonra gözaltına alınıp serbest bırakıldı. Aile sürücüden şikayetçi oldu.
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