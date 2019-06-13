Dolmabahçe - Bomonti Tünelinde motosiklet kazası: 1 ölü İzle

-Ambulanstan görüntü

-Motorun çekici ile götürülmesi



( İSTANBUL ) İSTANBUL



- Beşiktaş Dolmabahçe-Bomonti tünelinde meydana gelen motosiklet kazasında 1 kişi hayatını kaybetti. Kaza nedeniyle Dolmabahçe-Bomonti tüneli yaklaşık 1 saat trafiğe kapatıldı. Kaza, sabah erken saatlerde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Dolmabahçe - Bomonti Tünelinden Bomonti istikametine giden motosiklet sürücüsü, tünel içerisindeki kaldırıma çarptı. Çarpmanın etkisiyle motosiklet savruldu. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri motosiklet sürücüsünün hayatını kaybettiğini belirledi. Kaza nedeniyle Tünel trafiğe kapatıldı Kaza nedeniyle Dolmabahçe Bomonti Tüneli, Bomonti istikameti yaklaşık 1 saat trafiğe kapatıldı. Olay yerinde hayatını kaybeden motosiklet sürücüsünün cenazesi ambulansla Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Polis, kaza ile ilgili inceleme başlattı.

