Dolaptaki eti Neşet Ertaş ile terbiye ediyor

-Dolabın içerisinde ki etler yakın çekim ve Neşet Ertaş çalıyor

-Dolaba kurulan ses düzeneği,Neşet Ertaş şarkısı çalıyor şişe dizilmiş etler yakın çekim

-Izgara ocakta etin pişirilmesi,tahta tezgahta soğan ve domates doğranması

-İçeride ki müşteriye yemek servisi

-Lokantada yemek yiyen bir vatandaş ve röportaj

-İşletme sahibi Mustafa İnce ile röportaj



( OSMANİYE - ÖZEL - HD)- Bir belgeselde izlediği uygulamayı kendi restoranda hayata geçiren İnce, et vitrinine kurduğu ses düzeneğiyle kuşbaşı ve kıyma halindeki pişime hazır etlere Neşet Ertaş şarkılarından oluşan müzik albümü dinletiyor OSMANİYE



- Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde bir restoran işletmecisi izlediği belgeselden etkilenerek başlattığı uygulamada kebap yapımında kullandığı eti daha yumuşak ve daha lezzetli hale getirmek için dolaptaki ete 24 saat Neşet Ertaş dinlettiriyor. İlçede restoran ve kebap salonu işletmeciliği yapan 37 yaşındaki Mustafa İnce kebap yapımında kullandığı eti Neşet Ertaş şarkılarıyla terbiyeliyor. Bir belgeselde izlediği uygulamayı kendi restoranında hayata geçiren İnce, et vitrinine kurduğu ses düzeneğiyle kuşbaşı ve kıyma halindeki pişime hazır etlere Neşet Ertaş şarkılarından oluşan müzik albümü dinletiyor. "Onların Mozartı varsa bizim de Neşet Ertaş'ımız var" diyen işletme sahibi Mustafa İnce, "Belgeselde hamura Mozart dinletiyorlardı. Bende oradan esinlendim. Et vitrinimizin içine bir ses sistemi kurdum. Ete Neşet Ertaş dinletiyoruz. Müşterilerimiz memnun. Etin önceye göre daha lezzetli ve yumuşak olduğunu söylüyorlar. Neşet Ertaş türkülerinin eti terbiye ettiğine inanıyorum” şeklinde konuştu.

Uzun süredir aynı lokantada yemek yediğini belirten bir müşteri ise, “Et gerçekten de daha lezzetli. İçeriden sürekli müzik sesi geliyor. Meğer ete dinletiyorlarmış. Bende Neşet Ertaş’ı severim. Beğenerek de bu eti yiyorum” dedi (SLÇ-

