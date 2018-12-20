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20 Aralık 2018 Perşembe günü yayınlandı
Dolandırıldıklarını düğün davetiyelerini görünce anladılar - GAZİANTEP Haberi

Dolandırıldıklarını düğün davetiyelerini görünce anladılar - GAZİANTEP Haberi

- Dolandırıldıklarını düğün davetiyelerini görünce anladılar - Gözaltına alınan zanlılarDolandırıldıklarını düğün davetiyelerini görünce anladılar - Malatya'da aynı köyde yaşayan ve birbirlerinden habersiz aynı kızla evlilik hazırlığı yapan iki gencin dolandırıldığı, düğün davetiyelerini görmeleriyle ortaya çıktı - Gençlerin şikayeti üzerine Gaziantep 'te gözaltına alınan 3 şüpheliden ikisi tutuklandıGAZİANTEP (AA) - Malatya'da aynı köyde yaşayan ve birbirlerinden habersiz aynı kızla evlilik hazırlığı yapan iki gencin dolandırıldığı, düğün davetiyelerini görmeleriyle ortaya çıktı.İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklama göre, Gaziantep 'te yaşayan M.Y. ve H.P. ile kızları olarak tanıttıkları Ö.G, farklı tarihlerde gittikleri Malatya'daki bir köyde yaşayan C.G. ve A.Ö. ile tanıştı.Ö.G. ile evlenmek isteyen C.G. süt ve başlık parası ile ziynet eşyaları için 50 bin lira, A.Ö. ise 85 bin lira masraf yaptı. Gaziantep 'te aynı kızla ayrı ayrı nişan yapan ve düğün davetiyesi bastıran gençler, bu davetiyeleri birbirlerine verdiklerinde aynı kişiyle evlilik hazırlığı yaptıklarını fark ederek dolandırıldıklarını anladı. Gaziantep Emniyet Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliğine başvuran C.G. ve A.Ö'nün şikayeti üzerine, M.Y, H.P. ve Ö.G. operasyonla yakaladı.Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan M.Y. ve Ö.G. tutuklandı. H.P ise iki gün önce doğum yapması nedeniyle adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Adli Kontrol Düğün Davetiyesi Irak Trol 

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