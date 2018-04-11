Dolandırıldığını iddia eden kadın çocuklarını şirket ofisine bırakıp gitti İzle

-POLİS EKİPLERİ

-GÜVENLİK GÖREVLİSİNİN ENGELLEME ÇALIŞMASI

-BİR KADININ İSYAN ETMESİ

-GÜVENLİK GÖREVLİSİNİN POLİSLERİN GÖZÜ ÖNÜNDE ENGELLEMEYE DEVAM ETMESİ

-TERKEDİLEN ÇOCUKLARIN GÖTÜRÜLMESİ

-GENEL VE DETAYLAR



( AYDIN )- Aydın’da Alim09 mağdurları yeniden ayaklandı AYDIN



- Aydın’da yüzlerce kişiyi ucuz paraya ev sahibi yapma vaadiyle dolandırdığı iddiası ile hakkında yapılan şikayet ve suçlamalar nedeniyle bir süre önce tutuklanıp daha sonra serbest bırakılan Alim09 İnşaat’ın sahibi Baki Durmuş’a yeniden tepki yağmaya başladı.

Mağdur edildiğini ileri süren Aydın'daki bazı vatandaşlar yeniden ayaklandı. Firmanın Efeler ilçesi Pınarbaşı mevkisindeki bürosuna giden kadınlar yaşadıklarına isyan etti. Bir kadın ise iki çocuğunu inşaat firmasının bürosuna bırakıp gitti. Çocuklar polis tarafından alınırken, H.Ö. isimli bir kadın ise yaşadıklarına isyan ederek dolandırıldıklarını ileri sürdü. Aydın’da geçtiğimiz aylarda hakkındaki suçlamalar nedeniyle tutuklanan ve bir süre sonra kefaletle serbest kalan Alim09 İnşaat Firması’nın sahibi Baki Durmuş’un yarım bıraktığı inşaatların bitmesini bekleyen ev sahipleri muhatap bulamamaktan şikayetçi oldular. Baki Durmuş’a serbest kaldıktan sonra ulaşamadıklarını ve verdiği sözleri yerine getirmediğini belirten mağdurlardan H.Ö., inşaat firması önünde yuvalarının yıkılmak üzere olduğunu belirterek bağırıp çağırdı. Mağdur edilen bir başka kadın ise her şeyini kaybettiğini ve çocuklarını da bakacak durumu kalmadığını ileri sürerek iki çocuğunu muhatap bulmadığı Alim09 İnşaat Firması’nın bürosuna bırakıp gitti. Terk edilen çocuklar polis tarafından alınarak Çocuk Şubesi’ne götürüldü. “Polisin gözü önünde tehdit ve engelleme” Yaşadıklarına isyan eden ve zor durumda olduğunu belirten vatandaşlar ve terk edilen çocukları haber yapmak üzere bölgeye gelen gazeteci, polislerin gözü önünde Alim09 İnşaat firması elemanlarında tehdit edip engellendi. Resmi polis ekipleri bölgede iken Alim09 İnşaat tarafından para karşılığı tutulduğu belirtilen güvenlik görevlisi adeta terör estirirken polis ekiplerinin yaşanan olaylara kayıtsız ve duyarsız kalması ise görenleri şaşırttı. İttirilip kötü muameleye maruz kalan vatandaşların şikayetçi olmasına rağmen bir şey yapamayacaklarını belirten polisler hiçbir şey olmamış gibi bölgeden ayrıldılar. “Para karşılığı güvenlik hizmeti alıyoruz” Terör estiren güvenlik görevlisinin kendi personeli olmadığını para karşılığı özel güvenlik firmalarından hizmet aldığı personeller olduğunu belirten Alim09 inşaat firmasının sahibi Baki Durmuş, yaşananları güvenlik kamerası vasıtası ile izlediğini söyleyerek olayın kendisi ile ilgili olmadığını belirtti.

Kendisinin il dışında olduğunu belirten Durmuş, Alim09 İnşaat ilgili iddialar hakkında herhangi bir açıklama yapmadı. "Karşımıza çıksın, 5 çocukla ortada kaldık" Baki Durmuş'un kendilerini dolandırdığını ve 2 yıldır vaadini yerine getirmesini beklediğini belirten Hatice Özen isimli bir kadın, "Biz rezil durumdayız çıksın o zaman ortaya. İki seneden beri bekliyoruz. 5 çocuğumuzla ortada kaldık 1 göz odada yaşıyoruz. Ayıp yaptıkları. Bari Baki Durmuş ortaya çıksın. Yazık günah. Benim oğlumun yuvası bu yüzden yıkılıyor" diye konuştu.

(İK)

