Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
02 Nisan 2018 Pazartesi günü yayınlandı
Dolandırıcılık zanlısı tutuklandı - NİĞDE

Dolandırıcılık zanlısı tutuklandı - NİĞDE

- Niğde 'de, AK Parti İl Başkanı Mahmut Peşin'in makamından görüntü - AK PArti İl Başkanı Mahmut Peşin'in Muhammet Benli ve İbrahim Yavuz'a plaket takdim etmesi - Mahmut Peşin ve Muhammet Benli'nin konuşmaları Niğde 'de dolandırıcılık zanlısı tutuklandıNİĞDE (AA) - Niğde 'de, AK Parti İl Başkanı Mahmut Peşin'in adını kullanarak iş vaadiyle dolandırıcılık yaptığı iddia edilen zanlı tutuklandı.AK Parti Niğde İl Başkanı Mahmut Peşin'i tanıdığını söyleyerek, para karşılığında iş bulma vaadinde bulunduğu iddia edilen İ.Y, bu şekilde para istediği Muhammet Benli'nin durumdan şüphelenerek, polise başvurması üzerine suç üstü yapılarak gözaltına alındı.Emniyeteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.Bu arada, AK Parti İl Başkanı Mahmut Peşin, il başkanlığında düzenlediği basın toplantısında, vatandaşların bu tür olaylara itibar etmemesini istedi.Hiçbir işe alımın AK Parti'den geçmediğini belirten Peşin, şöyle konuştu:"Partimizin, milletvekilleri, belediye başkanı, vali veya diğer kamu görevlilerin adını kullanarak torpil gibi göstermek isteyenlere vatandaşlarımızın dikkat etmesini istiyoruz.AK Parti ilkeleri olan, millete güvenen, onların emrinde olan, haram ve helal noktasında çok dikkat eden bir ekiple hizmet ediyor. Zanlı, arkadaşımızın yardımıyla yakalanmış biz de ibret olması için Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurunda bulunduk. Hiçbir işe alımlarda torpil sökmemektedir. Her şey kuralına hukuka uygun olarak devam etmektedir. AK Parti sadece millete hizmet etme noktasıdır."

Belediye Başkanı Basın Toplantısı Toplantı Dolandırıcılık Kamu Görevlileri 

İlgili Foto Galeriler
Topuklu Kramponlar Sahaya İniyorTopuklu Kramponlar Sahaya İniyor
Eski belediye başkanı dehşet saçtı!Eski belediye başkanı dehşet saçtı!
Hayır Çadırını Göremeyince Tansiyonu YükseldiHayır Çadırını Göremeyince Tansiyonu Yükseldi
Gökçek'ten Kılıçdaroğlu'nu Kızdıracak AnketGökçek'ten Kılıçdaroğlu'nu Kızdıracak Anket
Gökçek, Alman Milletvekillerine FETÖnün Darbe Girişimini AnlattıGökçek, Alman Milletvekillerine FETÖnün Darbe Girişimini Anlattı
Gökçek Anlattı! Gözyaşları İçinde Dinlediler...Gökçek Anlattı! Gözyaşları İçinde Dinlediler...
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı