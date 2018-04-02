Dolandırıcılık zanlısı tutuklandı - NİĞDE

- Niğde 'de, AK Parti İl Başkanı Mahmut Peşin'in makamından görüntü - AK PArti İl Başkanı Mahmut Peşin'in Muhammet Benli ve İbrahim Yavuz'a plaket takdim etmesi - Mahmut Peşin ve Muhammet Benli'nin konuşmaları Niğde 'de dolandırıcılık zanlısı tutuklandıNİĞDE (AA) - Niğde 'de, AK Parti İl Başkanı Mahmut Peşin'in adını kullanarak iş vaadiyle dolandırıcılık yaptığı iddia edilen zanlı tutuklandı.AK Parti Niğde İl Başkanı Mahmut Peşin'i tanıdığını söyleyerek, para karşılığında iş bulma vaadinde bulunduğu iddia edilen İ.Y, bu şekilde para istediği Muhammet Benli'nin durumdan şüphelenerek, polise başvurması üzerine suç üstü yapılarak gözaltına alındı.Emniyeteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.Bu arada, AK Parti İl Başkanı Mahmut Peşin, il başkanlığında düzenlediği basın toplantısında, vatandaşların bu tür olaylara itibar etmemesini istedi.Hiçbir işe alımın AK Parti'den geçmediğini belirten Peşin, şöyle konuştu:"Partimizin, milletvekilleri, belediye başkanı, vali veya diğer kamu görevlilerin adını kullanarak torpil gibi göstermek isteyenlere vatandaşlarımızın dikkat etmesini istiyoruz.AK Parti ilkeleri olan, millete güvenen, onların emrinde olan, haram ve helal noktasında çok dikkat eden bir ekiple hizmet ediyor. Zanlı, arkadaşımızın yardımıyla yakalanmış biz de ibret olması için Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurunda bulunduk. Hiçbir işe alımlarda torpil sökmemektedir. Her şey kuralına hukuka uygun olarak devam etmektedir. AK Parti sadece millete hizmet etme noktasıdır."