Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
22 Ağustos 2019 Perşembe günü yayınlandı
Dolandırıcılık yaptıkları iddiasıyla aranan 4 zanlı Denizli'de yakalandı - SAKARYA

Dolandırıcılık yaptıkları iddiasıyla aranan 4 zanlı Denizli'de yakalandı - SAKARYA

- Şüphelilerin evlerine yapılan operasyondan görüntüler - Şüphelilerin evinde ele geçirilen eşyalardan detay - Şüphelilerin Asayiş Şube Müdürlüğüne getirilmesi SAKARYA (AA) - Birçok ilde 104 kişiyi dolandırdıkları iddiasıyla aranan 4 şüpheli Denizli'de yakalandı. Sakarya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, Sakarya 'nın da arasında olduğu 40 ilde internet üzerinden fuhuş vaadiyle iletişime geçtikleri 104 kişiyi banka hesaplarına para göndermelerini sağlayarak dolandırdıkları öne sürülen şüphelileri takibe aldı.Zanlıların Denizli'de olduğunu tespit eden ekipler, belirlenen adreslere düzenledikleri eş zamanlı operasyonda K.A. (24), M.M.A. (33), M.Ö. (49) ve E.Ö'yü (42) yakaladı.Şüphelilerin telefonla arayan kişilerin toplam 40 bin lirasını dolandırdıkları belirtildi. Sakarya 'ya getirilen zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.

Karya Akalan Fuhuş 

İlgili Foto Galeriler
Fuhuş yapan Gürcistanlı kadın bakın nereden çıktı!Fuhuş yapan Gürcistanlı kadın bakın nereden çıktı!
Birkan'ın talibi gelin adayı da eskort çıktı!Birkan'ın talibi gelin adayı da eskort çıktı!
Fuhuştan yakalanan kadında hastalık çıktı!Fuhuştan yakalanan kadında hastalık çıktı!
Fuhşa zorlanan yabancı uyruklu kadınlar operasyonla kurtarıldı!Fuhşa zorlanan yabancı uyruklu kadınlar operasyonla kurtarıldı!
Futbolcu transfer eder gibi hayat kadını transferiFutbolcu transfer eder gibi hayat kadını transferi
Eskort sitesi sahtekarlığıyla 5 kadın milyonları vurduEskort sitesi sahtekarlığıyla 5 kadın milyonları vurdu
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı