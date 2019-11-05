Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
05 Kasım 2019 Salı günü yayınlandı
Dolandırıcılık şüphelisi havalimanı şantiyesinde yakalandı - KOCAELİ

Dolandırıcılık şüphelisi havalimanı şantiyesinde yakalandı - KOCAELİ

- Şüphelinin adliyeye sevk edilmesi - Kocaeli 'de kendisini "gizli polis" olarak tanıtarak 2 kişinin 32 bin dolar, 6 bin avro ve 36 bin lirasını dolandırdığı iddia edilen şüpheli, İstanbul Havalimanı şantiyesinde gözaltına alındıKOCAELİ (AA) - Kocaeli 'de kendisini "gizli polis" olarak tanıttığı 2 kişinin 32 bin dolar, 6 bin avro ve 36 bin lirasını dolandırdığı öne sürülen şüpheli İstanbul'da yakalandı.Alınan bilgiye göre, İzmit ilçesinde yaşayan M.T. (78), telefonla arayarak kendini "gizli polis" olarak tanıtan kişiye, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) ile irtibatlı olduğunun belirlendiği gerekçesiyle para talep etmesi üzerine 32 bin dolar ve 6 bin avro verdi.Dolandırıldığını anlayan M.T, polise başvurdu.Gebze ilçesinde Z.Ü'nün de (82) aynı bahaneyle 36 bin lira dolandırıldığı iddiasıyla şikayette bulunması üzerine polis ekiplerince çalışma başlatıldı.Asayiş Büro Amirliği Yankesicilik ve Dolandırıcılık ekipleri, teknik ve fiziki takip sonucu şüphelinin İstanbul Havalimanı şantiyesinde işçi olarak çalıştığını belirlendi.Şüpheli H.B. (23), şantiyede çalışırken düzenlenen operasyonla gözaltına alındı."Dolandırıcılık" ve "hırsızlık" suçlarından poliste çok sayıda kaydı bulunan "Dayı" lakaplı H.B, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Polis Akalan Dolar Hırsız Polis Ekipleri 

loading...
İlgili Foto Galeriler
Afyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralıAfyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralı
Motosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 ÖlüMotosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 Ölü
Yolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralıYolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralı
Bu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralıBu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralı
Erzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralıErzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralı
Otomobil Boş Araziye Uçtu: 2 ÖlüOtomobil Boş Araziye Uçtu: 2 Ölü
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı