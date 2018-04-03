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03 Nisan 2018 Salı günü yayınlandı
Dolandırıcılık şüphelilerine operasyon: 5 gözaltı

Dolandırıcılık şüphelilerine operasyon: 5 gözaltı

Zanlıların adliyeye sevk edilmesi

Polis Akalan Şili Hayvan 

-detaylar

( GAZİANTEP ) GAZİANTEP

- Gaziantep ve Hatay'da yapılan eş zamanlı operasyonla başkasına ait hayvanları kendisine ait olduğu söyleyerek, satmak isteyen ve bir şahsı 245 bin TL dolandıran 5 kişi yakalanarak gözaltına alındı. Edinilen bilgiye göre, Siirt İli Kurtalan ilçesinden Gaziantep'te hayvan satın almak için gelen bir kişiye, Gaziantep'te yaşayan E.Ö, M.S. İ.T ve İ.D ile Hatay Kırıkhan'da bulunan toplam 11 kişilik olduğu ileri sürülen çete tarafından başkasına ait olan hayvanlar satıldı. Hayvanlar karşılığında 245 bin TL dolandırılan mağdurun polise haber vermesi üzerine ekipler, başlattıkları çalışmalar neticesinde Hatay ve Gaziantep'te eş zamanlı operasyon düzenledi.
Operasyonlarda E.Ö., M.S., İ.T. ve İ.D., ve AR.B isimli şahıslar yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheli şahıslardan ele geçirilen toplam 33 bin 500 TL'ye el konularak, para mağdura teslim edildi. Yakalanan şüpheli şahıslar ise sorgu ve işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edildi. Olayla ilgili tespit edilen diğer firari şüpheliler A.D., M.A.D., H.D, N.İ., D.K. ve A.A, isimli 6 şahısın yakalanmalarına yönelik yönelik çalışmaların ise sürdüğü öğrenildi.
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