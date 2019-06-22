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22 Haziran 2019 Cumartesi günü yayınlandı
Dolandırıcılık operasyonu - ŞANLIURFA Haberi

Dolandırıcılık operasyonu - ŞANLIURFA Haberi

- Adreslerde arama yapılması - Zanlıların emniyete getirilmesi - Zanlıların adliyeye götürülmesi Şanlıurfa merkezli 26 ilde dolandırıcılık operasyonu - Telefonla aradıkları kişileri, kendilerini kamu görevlisi olarak tanıtıp dolandırdıkları iddiasıyla gözaltına alınan 114 şüpheliden 98'i tutuklandıŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa merkezli 26 ilde düzenlenen dolandırıcılık operasyonunda gözaltına alınan 114 zanlıdan 98'i tutuklandı. Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, cep telefonlarından vatandaşları arayarak kendilerini polis, asker ve savcı gibi tanıtıp dolandırıcılık yapan organize suç örgütüne yönelik çalışma başlattı. Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, ekiplerce yapılan teknik takip sonucunda, Şanlıurfa merkezli İstanbul, İzmir, Ankara, Tekirdağ, Hatay, Gaziantep, Konya, Bitlis ve Şırnak'ın da aralarında bulunduğu 26 ildeki 54 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.
Operasyonda 114 şüpheli gözaltına alınırken, zanlılara ait adreslerde yapılan aramalarda 57 cep telefonu, 42 SIM kartı, dizüstü bilgisayar, av tüfeği, ruhsatsız tabanca, banka kartları ve SIM kart blokları ele geçirildi.Emniyetteki işlemlerinin ardından Akçakale Adliyesi'ne sevk edilen şüphelilerden 98'i, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı, 16'sı ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.Soruşturma kapmasında, mağdurların toplam 11 milyon 430 bin 350 lirasının, dolandırıcıların eline geçmesinin önlendiği belirtildi.

Kamu Görevlisi Suç Örgütü Dizüstü Bilgisayar Dolandırıcılık Dolandırıcılık Operasyonu 

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