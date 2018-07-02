Dolandırıcılık operasyonu - İSTANBUL Haberi

- Zanlıların görüntüleri - Operasyon anı - Zanlıların adliyeye götürülmesi İstanbul merkezli dolandırıcılık operasyonu - Kendilerini telefonda polis ve savcı olarak tanıtarak, 16 vatandaşın yaklaşık 4 milyon lirasını aldıkları öne sürülen 12 şüpheli İstanbul , Şanlıurfa, Adana, Muğla ve Antalya'da gözaltına alındıİSTANBUL (AA) - İstanbul merkezli 5 ilde düzenlenen operasyonlarda, kendilerini telefonda polis ve savcı olarak tanıtarak, banka hesaplarının terör örgütü FETÖ veya PKK'nın eline geçtiğini söyledikleri 16 vatandaşın yaklaşık 4 milyon lirasını aldıkları iddia edilen 12 şüpheli yakalandı. İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü, telefonla aradıkları vatandaşları kandırarak dolandırıcılık yapan kişilerin kimliklerini tespit etmek için çalışma başlattı.Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekiplerinin yaptığı teknik takip ve istihbarat çalışmasının ardından şüphelilerin kimlikleri belirlendi.Polis ekiplerinin İstanbul , Şanlıurfa, Adana, Muğla ve Antalya'da düzenlediği operasyonlarda 12 kişi gözaltına alındı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nün Gayrettepe yerleşkesine getirilerek sorgulanan şüphelilerin, telefonla aradıkları vatandaşlara kendilerini polis ve savcı olarak tanıttıkları, banka hesaplarının terör örgütü FETÖ veya PKK'nın eline geçtiğini söyleyip dolandırıcılık yaptıkları, bu yöntemle 16 kişiden 4 milyon 200 bin lira haksız kazanç sağladıkları bildirildi. - Prof.Dr. Karatay ve Yurtcan'ı da dolandırmışlarGözaltına alınan şüpheliler arasında, 2013'te Prof.Dr. Canan Karatay'ı, 2015'te de Ceza Hukuku Profesörü Erdener Yurtcan'ı dolandırdıkları iddia edilen Mehmet K ile Mahmut E de bulunuyor.Emniyette işlemleri tamamlanan 12 zanlı adliyeye sevk edildi.