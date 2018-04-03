Dolandırıcılık operasyonu - İSTANBUL

- Operasyon anına ait görüntüler - Zanlıların adliyeye sevk edilmeleri - Ele geçirilenlerin görüntüleri İstanbul merkezli dolandırıcılık operasyonu - Özel sağlık sigortası yapmak için aradıkları vatandaşların kredi kartı bilgilerini alarak, hesaplarından para çektikleri iddiasıyla yakalanan 13 şüpheliden 5'i tutuklandıİSTANBUL (AA) - İstanbul merkezli dolandırıcılık operasyonunda gözaltına alınan 13 şüpheliden 5'i tutuklandı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kimlik bilgilerine ulaştıkları vatandaşları, "özel sağlık sigortası şirketi" adı altında arayarak kredi kartı bilgilerini alan ve hesaplarından izinsiz para çeken kişilerin yakalanması için çalışma başlattı.Polis ekiplerince, 16 Ocak'ta İstanbul ve Afyonkarahisar'da düzenlenen eş zamanlı operasyonda, 13 kişi gözaltına alındı.Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda, 12 diz üstü bilgisayar, 3 tablet bilgisayar, 3 cep telefonu, 4 sim kart, 5 hard disk, 28 bin 420 lira ve çok sayıda doküman ele geçirildi.Zanlıların, kredi kartı bilgilerini elde ettikleri vatandaşların hesaplarından 957 bin 585 lira tutarında para çektikleri öne sürüldü.Emniyetteki işlemlerinin ardından 29 Ocak'ta adliyeye sevk edilen 13 kişiden 5'i tutuklanırken, 8'i ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.