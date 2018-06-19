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19 Haziran 2018 Salı günü yayınlandı
Dolandırıcılık operasyonu - ESKİŞEHİR

Dolandırıcılık operasyonu - ESKİŞEHİR

- Güvenlik kamerası görüntüsü - Zanlının adliyeye götürülmesi Eskişehir dolandırıcılık operasyonu - Dijital para sistemine yatırım yapma vaadiyle çok sayıda kişiyi dolandırdığı iddia edilen şüpheli, polisin düzenlediği operasyonla yakalandıESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir 'de dijital para sistemine yatırım yapma vaadiyle çok sayıda kişiyi dolandırdığı iddia edilen şüpheli, polisin düzenlediği operasyonla yakalandı.Alınan bilgiye göre, İl Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Turcoin Hipper AŞ şirketine yönelik soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, dijital para sistemine yatırım yapma vaadiyle çok sayıda kişiyi dolandırıldığı iddia edilen Muhammet S'yi kaçma hazırlığındayken evinde yakaladı.Zanlının evinde ve aracında yapılan aramada, 73 bin lira, 600 dolar, ruhsatsız tabanca, 14 Turcoin yazılı metal obje, 7 bilgisayar ve çeşitli doküman ele geçirildi, 1 lüks otomobil muhafazaya alındı.Öte yandan, soruşturma kapsamında Kocaeli'de düzenlenen operasyonda ise şirketin ortaklarından Sadun K'nin gözaltına alındığı öğrenildi.

Akalan Kamera Dolandırıcılık Dolandırıcılık Operasyonu Lüks Otomobil 

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