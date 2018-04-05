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05 Nisan 2018 Perşembe günü yayınlandı
Dolandırıcılık operasyonu - ADANA İzle

Dolandırıcılık operasyonu - ADANA İzle

- Özel harekat polislerinin eve baskın yapması - Özel harekat polislerinden genel detay görüntü - Bir zanlının evden çıkartılarak gözaltına alınması - Zanlının polis aracına bindirilmesi - Zanlıların adli tıp biriminden çıkartılarak polis aracına bindirilmesi Adana merkezli dolandırıcılık operasyonu - Telefonla dolandırıcılık yaptığı iddia edilen şüphelilere yönelik operasyonda 59 kişi gözaltına alındıADANA (AA) - Adana merkezli 10 il de telefonla dolandırıcılık yaptığı iddia edilen şüphelilere yönelik "Son alo" ismi verilen operasyonda 59 kişi yakalandı.İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, telefonla dolandırıcılık yaptığı tespit edilen şüphelilere yönelik çalışma başlattı.Kendilerini polis, asker ve savcı olarak tanıtarak vatandaşları dolandırdığı iddia edilen şahıslara yönelik 3 ay teknik takip yapan ekipler, zanlıların kaldığı adresleri tespit etti. Adana 'nın yanı sıra İstanbul, Ankara, Eskişehir, Edirne, Gaziantep, İzmir, Mersin, Osmaniye ve Şanlıurfa'da 73 adrese şafak vakti "Son alo" adlı operasyon düzenleyen ekipler, 59 kişiyi gözaltına aldı.Ekipler, şüphelilerin evlerinde arama da yaptı.Gözaltına alınan zanlılar, Adana Adli Tıp Birimindeki sağlık kontrolünün ardından Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

Polis Aracı Adli Tıp Dolandırıcılık Şafak Vakti Dolandırıcılık Operasyonu 

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