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10 Ekim 2019 Perşembe günü yayınlandı
Dolandırıcılık operasyonu: 8 gözaltı - AMASYA

Dolandırıcılık operasyonu: 8 gözaltı - AMASYA

- Dolandırıcılık operasyonunda gözaltılar - Şüphelilerin adliyeye getirilmesi Amasya 'da dolandırıcılık operasyonu: 8 gözaltı - Senet karşılığı otomobil satma bahanesiyle dolandırıcılık yaptıkları öne sürülen zanlılar, adliyeye sevk edildiAMASYA (AA) - Amasya 'nın Merzifon ilçesinde senet karşılığı otomobil satma bahanesiyle dolandırıcılık yaptıkları iddia edilen 8 kişi gözaltına alındı.Merzifon Cumhuriyet Başsavcılığı, bir şebekenin özellikle maddi durumu iyi olmayan vatandaşları, araç satma bahanesiyle dolandırdığı bilgisi üzerine soruşturma başlattı.Soruşturma kapsamında, "nitelikli dolandırıcılık", "belgede sahtecilik", "tehdit ve hakaret" suçlarından 8 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.
Merzifon İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekiplerince belirlenen adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonda, 8 şüpheli gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda suçta kullanıldığı değerlendirilen birçok sahte senete el konuldu.Şüphelilerin, imzalattıkları senetlerle ve silah göstererek vatandaşları tehdit ettikleri, bazı mağdurlar hakkında da usulsüz senet düzenleyerek icra takibi başlattıkları belirlendi.Zanlılar, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Dolandırıcılık Nitelik Dolandırıcılık Operasyonu 

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