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21 Mart 2018 Çarşamba günü yayınlandı
Dolandırıcılık operasyonu: 26 gözaltı - GAZİANTEP

Dolandırıcılık operasyonu: 26 gözaltı - GAZİANTEP

- Gaziantep merkezli dolandırıcılık operasyonu - Polis ekiplerinin ele geçirdiği malzemeler - Zanlıların adliyeye götürülmesi Gaziantep merkezli dolandırıcılık operasyonu - Operasyon kapsamında, 12 ilde bankamatik ve kredi kartı bilgileriyle bazı vatandaşların hesaplarına erişim sağladıkları iddiasıyla 26 kişi gözaltına alındı - Şüphelilerin, vatandaşları yaklaşık 10 milyon lira dolandırdıkları tespit edildiGAZİANTEP (AA) - Gaziantep merkezli 12 ilde dolandırıcılara yönelik düzenlenen operasyonda 26 kişi gözaltına alındı.İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bankamatik ve kredi kartı bilgileri ile bazı vatandaşların hesaplarına erişim sağlayarak dolandırıcılık yapan bir çeteyi tespit etti.Ekipler, şüphelilerin Gaziantep , Denizli, Antalya, Muğla, Diyarbakır, Şanlıurfa, Konya, İzmir, Ankara, Afyonkarahisar, Malatya ve Aydın’daki belirlenen adreslerine eş zamanlı düzenledikleri operasyonda 26 kişiyi gözaltına aldı.Adreslerde yapılan aramada, çok sayıda POS cihazı, kart kopyalama cihazı, kopya ve sahte kartlar, cep telefonları ile bilgisayarlar ele geçirildi.Şüphelilerin, vatandaşlardan yaklaşık 10 milyon lira haksız kazanç elde ettikleri tespit edildi.Zanlılar, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Kredi Kartı Yazılı Açıklama Bankamatik Dolandırıcılık Dolandırıcılık Operasyonu 

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