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29 Eylül 2019 Pazar günü yayınlandı
Dolandırıcılık iddiası - MERSİN Haberi

Dolandırıcılık iddiası - MERSİN Haberi

- Zanlıların ATM'den para çekme görüntüleri Mersin 'de dolandırıcılık iddiası - "Oltalama" diye tabir edilen yöntemle ele geçirdikleri banka hesaplarından kredi çektikleri iddiasıyla 2 şüpheli yakalandı - Tutuklanan zanlıların aynı yöntemle yaklaşık 30 kişiyi dolandırdıkları öğrenildiMERSİN (AA) - Mersin 'de "oltalama" diye tabir edilen yöntemle ele geçirdikleri banka hesaplarından kredi çektikleri iddiasıyla gözaltına alınan 2 zanlı tutuklandı.Şanlıurfa'da yaşayan D.Ö, bankadan cep telefonuna gönderilen mesajla kendisi adına 30 bin lira ihtiyaç kredisi çekildiğini öğrenince polise başvurdu.Beyanında internette gezinirken bankanın reklamını gördüğünü anlatan D.Ö. "Şifremle girmek istedim, bilgileri girdikten sonra birden sayfa kapandı. Adıma 30 bin lira ihtiyaç kredisi çekildiğini öğrendim. Banka bilgilerimin başkalarının eline geçtiğini anladım. Bankayı aradım ve bilgim dışında internet bankacılığı hesabımdan işlem yapıldığını söyledim. Beyanım üzerine polise şikayette bulundum." ifadelerini kullandı.İhbar üzerine harekete geçen Mersin Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, D.Ö'nün banka bilgilerini "oltalama" yöntemiyle ele geçirip 30 bin lira kredi alan, parayı başka hesaplara havale ederek kentteki ATM'lerden çeken kişilerin Muhammet B. ve Aziz G. olduğunu tespit etti.Şüpheliler, düzenlenen operasyonla başka bir kişinin hesabından para çekerken suçüstü yakalandı. - Talimatı "Harry Potter"dan almışlarEmniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar tutuklandı.Şüphelilerin aynı yöntemle yaklaşık 30 kişiyi dolandırdıkları ve talimatları "Harry Potter" lakaplı örgüt elebaşından aldıkları öğrenildi.Örgüt elebaşının yakalanması için çalışmaların devam ettiği belirtildi.

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