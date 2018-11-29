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29 Kasım 2018 Perşembe günü yayınlandı
Dolandırıcılık iddiası - MERSİN Haberi

Dolandırıcılık iddiası - MERSİN Haberi

- Şahsın adliyeye sevki Mersin 'de dolandırıcılık iddiasıMERSİN (AA) - Mersin 'de vatandaşları dolandırdığı iddia edilen zanlı yakalandı.Alınan bilgiye göre, kentteki bir eczane sahibi O.A, kendisini "doçent" olarak tanıtan T.İ'nin 411 lirasını dolandırdığını öne sürerek polise başvurdu.Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik Dolandırıcılık (YANDOL) Büro Amirliği ekipleri, güvenlik kamerası kayıtlarından şahsın B.İ. olduğunu ve benzer suçlardan sabıkası bulunduğunu belirledi.Kentte bir otelde yakalanan B.İ, sevk edildiği mahkeme tarafından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Adli Kontrol Akalan Kamera Güvenlik Kamerası Dolandırıcılık 

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