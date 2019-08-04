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04 Ağustos 2019 Pazar günü yayınlandı
Dolandırıcılık iddiası - ELAZIĞ İzle

Dolandırıcılık iddiası - ELAZIĞ İzle

- Elazığ Adliyesinden görüntü - Şüphelilerin adliyeye getirilmesi Elazığ ’da dolandırıcılık iddiasıELAZIĞ (AA) - Elazığ 'da bir kadını dolandırıp 100 bin lira değerindeki altınını alan 7 şüpheliden 2'si tutuklandı. Elazığ İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekiplerince düzenlenen operasyonda telefonla aradıkları bir kadına kendilerini polis olarak tanıttıktan sonra 100 bin lira tutarındaki altınını dolandıran şüpheli A.E, F.Ç, M.Y, H.H.Ş, İ.T, M.S ile onlara yardım eden bir şüpheli gözaltına alındı.Operasyonda, gözaltına alınan şüphelilerin adresinde dolandırıcılık yöntemiyle aldığı cumhuriyet altını, tam altın, çeyrek altınlardan yapılmış bileklik, inci, altın kolyeler, altın bileklik ve yüzük ele geçirildi.Emniyete ki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 7 şüpheliden 2'si tutuklandı.

Cumhuriyet Polis Cumhuriyet Altını Çeyrek Altın Dolandırıcılık 

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