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19 Ocak 2020 Pazar günü yayınlandı
Dolandırıcılık girişimini saniye saniye kaydetti

Dolandırıcılık girişimini saniye saniye kaydetti

-Öğrencinin telefon konuşmasını kayıt etmesi

Banka Hesabı Hasta Ziyareti Polis Karakolu Dolandırıcılık Üniversite Öğrencisi 

--Öğrenciden röp
--genel detay

( ELAZIĞ ) ELAZIĞ

- Elazığ'da bir üniversite öğrencisi, telefonla dolandırıcılık girişimini saniye saniye kaydetti.
Fırat Üniversitesi İletişim Fakültesi öğrencisi 23 yaşındaki Emrah Ulaş'ı, bir çok kişinin canını yakan ve polisin adını kullanan dolandırıcılar telefonla aradı. Ulaş’a Karabük İl Emniyet Müdürlüğü’nden aradıklarını söyleyen dolandırıcılar babasının kimlik bilgilerinin ele geçirildiğini ve banka hesabından 12 bin lira para çekilmeye çalışıldığını ifade etti.
Ulaş’a hesap bilgileriyle ilgili çeşitli sorular sorarak telefonu kapatmamalarını da isteyip, verecekleri adrese gelmesi şeklinde konuştu.
İlk andan itibaren dolandırıcılık girişimini anlayan Ulaş, hem ses hemde görüntü kaydı da aldı. Ulaş'ı dolandıramayan şahıslar bir süre sonra yalnız olmadığını anlayınca telefonu kapattı. Bir sahsın kendisini aradığını anımsatan Emrah Ulaş, “Karabük İl Emniyet Müdürlüğünden aradıklarını söylediler. Banka hesaplarının başka birileri tarafından ele geçirildiğini söyledi.

Sürekli telefonu açık tutmamı istedi. Farklı sorular sormaya başladı bana. TC kimlik numaramı felan söyledi.

Benim kimlik bilgilerim onların elindeydi. Buluşmamızı söylediler kabul ettim. Ama bir saat sonra buluşmaya gelebileceğimi söyledim. Tabi bu esnada ben dolandırıcı olduklarını anladığım için ses kaydı ve video görüntüsü de aldım. Buluşuncaya kadar telefonu hiç kapatmamam gerektiğini söylediler. Bende onları oyalamak için telefonu kapatmam gerektiğini bir hasta ziyaretine gideceğimi anlattım. Öyle bir şey yoktu onları oyaladım bu sayede benim ses kaydı ve video aldığımı öğrendikleri andan itibaren telefonu kapattılar. Tekrar tekrar aramama rağmen hat düşmedi. Polisi aradım savcılığa veya en yakın polis karakoluna gidip şikayette bulunmamı istediler. En kısa sürede polise şikayette bulunacağım” diye bilgi verdi.
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