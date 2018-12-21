Dolandırıcıların 'sanal toptancısı' yakalandı - ANKARA İzle
Dolandırıcıların "sanal toptancısı" yakalandı - ANKARA - Dolandırıcıların "sanal toptancısı" yakalandı - Ekiplerin evde arama yapması - Zanlıların emniyetten çıkarılmasıDolandırıcıların "sanal toptancısı" yakalandı - Bankaların resmi internet sitelerini birebir kopyalayarak dolandırıcılara satan ve başkalarına ait kredi kartı bilgilerini kullanarak, menfaat sağlayan bilgisayar korsanları yakalandı - Bilgisayar korsanları, en son bir sigorta şirketinin bilgisayar sistemlerini hackleyerek düzenledikleri 250 sigorta poliçesinden 356 bin liralık vurgun yaptı - Ankara Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince sanal suçlulara yönelik düzenlenen operasyonda 14 ilde 30 kişi gözaltına aldıANKARA (AA) - AYKUT KARADAĞ - Bankaların resmi internet sitelerini birebir kopyalayarak dolandırıcılara satan ve başkalarına ait kredi kartı bilgilerini kullanarak menfaat sağlayan sanal suçlulara yönelik 14 ilde düzenlenen operasyonda, 30 kişi gözaltına aldı.Bilişim teknolojileri kullanılarak işlenen suçların önüne geçmek amacıyla kurulan Ankara Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, dolandırıcılar için "toptancı" gibi çalışan bilgisayar korsan grubunu yakaladı.AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında çalışma başlatan Ankara Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bir sigorta şirketinin bilgisayar sistemlerinin "hacklenerek" şifrelerin ele geçirildiğini tespit etti.Ekipler, şirketin sistemleri kullanılarak sahte bir internet sitesi üzerinden üçüncü şahısların sigorta işlemlerinin yapıldığını, ödemelerin ise çoğunlukla yabancı ülke bankalarına ait kredi kartları üzerinden gerçekleştirildiğini belirledi. - Bankaların resmi sitelerini birebir kopyalamışlarBilgisayar korsanlarının düzenledikleri 250 sigorta poliçesinden 356 bin liralık vurgun yaptığını da tespit eden ekipler, şebekenin elebaşı olduğu değerlendirilen B.T. ve A.T'nin bazı bankaların resmi internet sitelerini birebir kopyaladıklarını ve dolandırıcılara bu siteleri sattıklarını ortaya çıkardı.Ekiplerin araştırmalarında, sanal dolandırıcıların, satın aldıkları sahte siteler üzerinden mobil bankacılık sistemlerine ulaştıkları belirlendi. - Ankara merkezli 14 ilde operasyonBilgisayar log kayıtlarının ve IP'lerin izini sürerek delil toplayan ekipler, 14 ilde bulunan şebeke üyelerine eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda, şebekenin elebaşı olduğu değerlendirilen B.T. ve A.T'nin de aralarında bulunduğu 30 şüpheli gözaltına alındı.Yakalanan 30 şüpheliden 22'si emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi, 8'i serbest bırakıldı.