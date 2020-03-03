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03 Mart 2020 Salı günü yayınlandı
Dolandırıcılara özel harekatlı operasyon...Paravan şirket kurup 10 milyon lira dolandırdılar

Dolandırıcılara özel harekatlı operasyon...Paravan şirket kurup 10 milyon lira dolandırdılar

-Emniyet tarafından çekilen görüntüler

Akalan Araç Plakası Karahisar Kurusıkı Tabanca Hayvan 

--Emniyet müdürlüğü detay görüntü
--Şahıslar gözaltına alınırken detay
-Şahısların işyerlerinde arama detay
-Şahıslar adliyeye çıkartılırken detay

( AFYON KARAHİSAR)- Polisin operasyonuyla gözaltına alınan 13 şüpheliden 7’si tutuklandı AFYON KARAHİSAR

- Afyonkarahisar’da hayvan kesim işiyle uğraşan ve paravan şirket kurarak piyasadan 10 milyon TL dolandıran 13 şüpheli şahıs emniyet ekiplerinin çalışması sonucu yakalandı. Piyasadan 10 milyon TL dolandırdığı tespit edilen örgüt üyelerinin yakalanmasına yönelik emniyet görevlilerince Afyonkarahisar merkezli Adana, Antalya ve Bursa illerinde eş zamanlı olarak yapılan operasyon kapsamında, Afyonkarahisar’dan 8, Antalya ‘dan 3, Bursa ‘dan 1 ve Adana İlinde 1 şüpheli şahıs olmak üzere toplam 13 şüpheli şahıs gözaltına alındı. Gözaltına alınan şahısların ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda, şahısların kurmuş oldukları paravan şirketlere ait 3 adet iş yeri reklam panosu, 2 adet kurusıkı tabanca, 3 adet ruhsatsız av tüfeği, çeşitli çap ve miktarlarda tabanca fişeği, çek, senet, ambar fişi, şirket kaşesi, 4 adet sahte araç plakası ve çok sayıda şirketlere ait evraklar ele geçirildi. 13 şüpheliden 7’si tutuklandı Operasyon kapsamında, Afyonkarahisar, Antalya, Bursa ve Adana illerinde toplam 13 şüpheli şahıs gözaltına alınırken 2 şahıs ifadelerinin alınmasının ardından şubeden salıverildi.
Gözaltında bulunan 11 şüpheli şahsın sorgu ve ifadelerinin tamamlanmasına müteakip Adli makamlara sevk edildi. Çıkarıldıkları mahkemece, 1 şüpheli şahıs serbest bırakılırken 3 şüpheli şahıs Adli Kontrol şartı ile serbest bırakıldı ve 7 şüpheli şahıs ise tutuklanarak cezaevine teslim edildi.
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